У НАН України, попри обіцянки МОЗ, не отримали коштів на виготовлення COVID-тестів – StateWatch

Громадська організація StateWatch повідомила, що Інститут молекулярної біології і генетики Національної академії наук України досі не отримав кошти на наукове дослідження і на можливість виготовлення і тестування ПЛР-систем для виявлення коронавірусу, попри те, що ще в березні цього року керівництво Міністерства охорони здоров’я заявляло про виділення кгрошей.

«В Академії наук запевняють, що Інститут молекулярної біології і генетики за побажанням МОЗ модернізував тест-системи, зокрема до набору було включено системи виділення вірусної РНК та синтезу КДНК. Однак НАН України та Інститут молекулярної біології і генетики НАН України й досі не отримали замовлення від МОЗ України на виготовлення зазначених тест-систем й відповідно не отримали з Державного бюджету України необхідного цільового фінансування», – повідомляє StateWatch з посиланням на лист Національної академії наук.

Згідно з повідомленням, єдина сума, яку отримав Інститут з бюджету, це 350 тисяч гривень, в березні, після перерозподілу внутрішніх ресурсів Академії наук для відшкодування вже виготовлених Інститутом за власний рахунок партії тест-систем у кількості 1000 зразків.

Повідомляється, що раніше Інститут молекулярної біології НАН підтвердив StateWatch, що може виготовляти до 50 тисяч тестів на тиждень, але не має на це грошей.

Міністерство охорони здоров’я наразі не відреагувало на оприлюднення цих даних.

Раніше повідомлялося, що із проханням про розробку тестів в Інститут молекулярної біології Національної академії наук України звернулися Рада національної безпеки і оборони та Міністерство охорони здоров’я. У березні президент України Володимир Зеленський доручив МОЗ профінансувати державний інститут.