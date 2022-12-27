Палата представників США заборонила використовувати TikTok на офіційних пристроях

Популярний китайський відео-додаток TikTok заборонений до використання на всіх пристроях Палати представників США, передає агенція Reuters.

В адміністрації Палати представників заявили, що TikTok має «низку проблем з безпекою», а тому має бути вилучений з усіх пристроїв, якими на офіційному рівні користуються законодавці та співробітники Палати представників.

Нове правило стало наступним після заборони TikTok на пристроях держслужбовців.

У TikTok, що належить пекінській компанії ByteDance Ltd, поки не коментували рішення.

Американські законодавці взагалі пропонують запровадити загальнонаціональну заборону на додаток.