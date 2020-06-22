Міністр Ткаченко заявив, що продав свої акції «Одеської кіностудії»

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що продав свої акції «Одеської кіностудії».

«Сказав – зробив. Акції «Одеської кіностудії», які належали мені, – продані. Без зайвих затягувань», – розповів міністр у Facebook.

Міністр повідомив журналістам, що продав свої 25% акцій банкіру Олександру Морозову, який із 2013 року є директором з розвитку бізнесу ПрАТ «Смарт Холдинг», передає агентство «Інтерфакс-Україна».

«Рішення про вступ на посаду міністра було ухвалено швидко, у розрізі одного тижня. Конфлікт інтересів був очевидним, оскільки держава володіє 50%+1 акцією «Одеської кіностудії», які перебувають в управлінні міністерства. Тому продаж мав бути оперативним. Йти шляхом due diligence, проводити аукціони тощо, а потім ще років зо два розповідати про аудити, пошук покупця – не мій підхід», – сказав міністр.

Верховна Рада призначила Олександра Ткаченка міністром культури на своєму засіданні 4 червня.