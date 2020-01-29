У рамках ТКГ сторони домовились відновити пошук зниклих безвісти на Донбасі – Оліфер

Речниця представника України у Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер за підсумками засідання у Мінську щодо врегулювання ситуації на частині сходу України 29 січня повідомила про домовленість сторін відновити пошук зниклих безвісти на Донбасі.

«Досягнуто домовленості щодо відновлення пошуку зниклих безвісти: до наступного засідання ТКГ в Мінську буде опрацьовано відповідні пропозиції щодо механізму організації цієї роботи за участі міжнародних організацій, в тому числі Міжнародного Комітету Червоного Хреста», – написала Оліфер у фейсбуці.

Вона також заявила про домовленість продовжити роботу задля вирішення блоку безпекових питань.

«Під час засідання ТКГ українська сторона чітко заявила: вирішення проблем безпеки – припинення вогню, виведення збройних формувань і військової техніки, а також встановлення контролю за кордоном є основним для виконання Мінських угод», – вказала Оліфер.

За її словами, сьогоднішня зустріч Тристоронньої контактної групи була останньою за участі Мартіна Сайдіка, який передав повноваження спеціального представника голови ОБСЄ в ТКГ та в Україні Гайді Ґрау.

Очікується, що наступна зустріч ТКГ відбудеться 12 лютого.

На першому у 2020 році засіданні, яке відбулося 16 січня, українська сторона висловилася за проведення повторної верифікації відведення важких озброєнь та місць їхнього зберігання місією ОБСЄ та запропонувала провести розведення сил та засобів на додаткових трьох ділянках.