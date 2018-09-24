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24 Вересень 2018, Київ 09:12
Новини | Політика

50 мільйонів гривень можуть виплатити з бюджету 2019-го за порушення прав людей органами влади – #Точно

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Витрати на відшкодування збитків, завданих громадянам незаконними діями органів влади України, протягом наступного року може сягнути понад 50 мільйонів гривень.

Така інформація міститься в проекті державного бюджету на наступний рік, передає #Точно, проект Радіо Свобода.

Виплачена за рішеннями судів компенсація враховує відшкодування збитків, завданих діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, суду й інших органів влади.

Цього року уряд на аналогічні витрати виділив 33 мільйони гривень. У 2017 році з бюджету на аналогічні компенсації витратили понад 27,6 мільйона гривень. У 2016 році заплатили понад 18 мільйонів гривень. У 2015 році – 15 мільйонів гривень.

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