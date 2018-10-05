Держсекретар Мінкульту Ростислав Карандєєв отримав 175 тисяч гривень зарплати – #Точно

Державний секретар Міністерства культури України Ростислав Карандєєв у вересні отримав 175 382 гривні зарплати. Така інформація міститься у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Ростислава Карандєєва за результатами конкурсу було призначено державним секретарем Мінкульту 30 грудня 2016 року. Загалом Карандєєв працює в органах публічної влади з 1995 року. Спочатку в структурах Київської міської державної адміністрації, паралельно обіймаючи крісло депутата Київради другого, третього та четвертого скликань. Окрім цього, з 2001 року очолював політичну партію «Молода Україна».

У звітній декларації за 2017 рік Карандєєв серед нерухомості вказав 2 квартири в користуванні, а також гараж на праві власності. Доходи держсекретаря торік становили 680 тисяч гривень, а його дружини – 75 тисяч гривень. Готівкові кошти родини Карандєєва становлять 10 тисяч доларів США та 5 тисяч євро.

Окрім цього, Карандєєв входить до Асоціації реставраторів України та перебуває в складі ради Фонду гуманітарних програм міста Києва.