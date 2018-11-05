Порошенко отримав 28,8 мільйона гривень від продажу цінних паперів і корпоративних прав – #Точно

Президент України Петро Порошенко продав цінні папери та корпоративні права у жовтні на суму 28 816 798 гривень. Така інформація міститься в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Джерелом доходу для гаранта Конституції стало Міністерство фінансів України, що і виплатило відповідну суму в інтересах президента України. Окрім цього, Петро Порошенко у жовтні отримав 6 мільйонів гривень дивідендів від юридичної особи, на яку він має бенефіціарний вплив – Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Прайм Ессетс Кепітал». Керує згаданим фондом Оксана Скрипник.

Понад тиждень тому Петро Порошенко отримав 3,5 мільйона гривень доходів, із яких 1,3 мільйона – відсотки від власної фінансової установи «Міжнародний інвестиційний банк», 2,2 мільйона – дивіденди від вищезгаданого фонду.