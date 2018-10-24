Петро Порошенко отримав 3,5 мільйони гривень доходу від своїх компаній – #Точно

Президент України Петро Порошенко у жовтні отримав 3 516 907 гривень доходу. Така інформація міститься в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Згідно із даними, зазначеними президентом у повідомленні про суттєві зміни, джерелом доходу в розмірі 1 316 907 гривень у вигляді процентів вказане публічне акціонерне товариство «Міжнародний інвестиційний банк». Офіційне найменування цієї фінансової установи було змінене на акціонерне товариство «Міжнародний інвестиційний банк» ще на початку червня поточного року.

Іншим джерелом доходу в розмірі 2,2 мільйона гривень стало публічне акціонерне товариство закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прайм Ессетс Кепітал», власником 100% акцій якого є Петро Порошенко.

Згідно з даними з електронної декларації 2017 року, Петро Порошенко є кінцевим бенефіціаром закритого недиверсифікованого корпоративного інвестиційного фонду «Прайм Ессет Кепітал». Цей фонд, в свою чергу, значиться власником публічного акціонерного товариства «Міжнародний інвестиційний банк».