Гройсман задекларував дохід, більший ніж Порошенко

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман задекларував 17,1 мільйона гривень доходів за 2017 рік, що порівняно з попереднім звітним періодом на 1,3 мільйона більш.

Як повідомляє прес-служба уряду, минулого року найбільша частка доходу Гройсмана – продаж земельної ділянки на 8,7 мільйона гривень.

У повідомленні зазначається, що, як і минулого року, дохід складався із заробітної плати на посаді прем’єр-міністра – понад 435 647 грн, доходів від надання нерухомого майна (набутого до 2006 року) в оренду – 5 150 000 грн, відчуження нерухомого майна (земельної ділянки) – 8 797 630 грн та доходів від розміщення коштів на банківських рахунках – 2 719 044 гривні.

У минулому році також не відбулось суттєвих змін в переліку нерухомого майна, яке належить Гройсману, додають в уряді.

Наразі декларація прем’єра у відкритому доступі, реєстрі, не є доступною.

Напередодні президент України Петро Порошенко оприлюднив декларацію за 2017 рік, задекларувавши загальну суму доходів 16,3 мільйона гривень.

Особи, які зобов’язані подавати електронні декларації, мають це зробити до 1 квітня.