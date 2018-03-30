Порошенко оприлюднив фінансову декларацію за 2017 рік – АП

Президент України Петро Порошенко оприлюднив декларацію про доходи, видатки і благодійність у 2017 році, повідомила 30 березня прес-служба голови української держави.

«Загальна сума доходів, отриманих Петром Порошенком за 2017 рік, дорівнює 16 303 874 гривням. 336 000 із них становить заробітна плата, яку глава держави із року в рік в повному обсязі перераховує на благодійні цілі. 15 795 874 гривень – проценти по депозитах. З цими та іншими даними можна ознайомитися у електронній декларації Петра Порошенка за 2017 рік, яка сьогодні з'явиться у відкритому доступі», – ідеться в повідомленні.

«Президент задекларував витрати за попередній рік, – в тому числі, як і обіцяв, кошти, які були витрачені на відпочинок. Ті гроші було офіційно перераховано у безготівковій формі із раніше задекларованих власних рахунків, із дотриманням банківського та податкового законодавства України. Сума – в два рази менша за цифри, які фігурували у ЗМІ. Жодної копійки не витрачено із державного бюджету», – вказує прес-служба Порошенка.

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«Близько 200 мільйонів гривень у 2017 році склали витрати на благодійну діяльність», але «вони не відображені у декларації на тій підставі, що подібна діяльність здійснювалася не фізичною особою, а всеукраїнською організацією «Благодійний Фонд Порошенка» та юридичними особами, бенефіціарним власником яких є Петро Порошенко і які зазначені в його електронній декларації», ідеться в поширеній сайтом президента інформації.

Протягом 2017 року Петро Порошенко не отримував дивідендів від підприємств, кінцевим бенефіціаром яких він є, додає Адміністрація президента.

«Петро Порошенко декларує доходи з 1997 року, і як відомо, свої статки заробив до того, як став президентом», – окремо наголошується в повідомленні.

Про заробітну плату президента України в 2017 році його адміністрація повідомила ще в січні 2018 року.

30 жовтня 2017 року Порошенко подав свою електронну декларацію. Тоді він задекларував понад 26 мільйонів доларів (кошти на банківському рахунку). Він задекларував права власності у понад 100 компаніях в Україні, Росії, Польщі, Іспанії, на Кіпрі, Британських Віргінських островах та у Нідерландах, зарплату у сумі 121 054 гривень та інвестиційні прибутки у сумі 59 298 642 гривень.

Крім того, Порошенко задекларував будинок площею 1331 квадратний метр у селищі Козин під Києвом. Вартість цього будинку на дату придбання 30 мільйонів гривень. Також в Козині Порошенко задекларував ще 3 земельні ділянки, одну з яких він орендує. У Києві президент задекларував 3 земельні ділянки, 2 квартири, площею 134 і 82 квадратних метрів.

Після того Порошенко кілька разів вносив зміни до декларації – додатково декларував дохід у вигляді відсотків від вкладу в «Міжнародному інвестиційному банку» (МІБ), акціонером якого він є.