Тодурова переобрали очільником Інституту серця, він звинувачує МОЗ у спробі вплинути на вибори

Генеральний директор Інституту серця МОЗ України Борис Тодуров, контракт якого завершився в листопаді, переобраний на цю посаду. За нього проголосували 22 з 22-х наукових співробітників Інституту. Про це першим повідомив народний депутат Валерій Дубіль, який був присутнім на процедурі виборів.

За голосуванням спостерігала низка народних депутатів, представники МОЗ і міський голова Києва Віталій Кличко.

Одразу після голосування Борис Тодуров заявив журналістам, що активісти праворадикальних організацій, які пікетували Інститут серця напередодні та в день виборів, мали на меті зірвати процедуру голосування. Він не виключив, що у цьому могла бути зацікавлена в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

«Принаймні та реакція в.о. керівника МОЗ, яка мала місце через дуже короткий час (після того, як 14 грудня відбувся конфлікт між активістами і представниками Інституту серця – ред.), яка підтримала людей, що прийшли сюди зі зброєю, але не підтримала колектив, який постраждав, і пацієнтів, які постраждали внаслідок цієї агресії, для мене така реакція посадовця була дивною», – наголосив Тодуров.

Він додав, що, на його думку, протести активістів у Інституті серця пов’язані з його конфліктом із керівництвом МОЗ.

Раніше Борис Тодуров заявляв, що присутність сторонніх осіб в очолюваному ним закладі несе загрозу лікарям та пацієнтам.

Також він відкинув звинувачення в тому, що має зв’язки з так званим «керівником тітушок» Юрієм Крисіним, засудженим за події під час Революції гідності, якого активісти виявили, коли він переховувався в дитячому відділенні Інституту серця. За його словами, Крисіна привезли з серцевим нападом, і медики зобов’язані були його обстежити та надати допомогу.

На прохання Радіо Свобода в Міністерстві охорони здоров’я висловили свою позицію щодо виборів керівництва Інституту серця та обвинувальних заяв Бориса Тодурова.

«Це не конфлікт МОЗ України та Бориса Тодурова чи Інституту серця. Це опір трансформації системи охорони здоров’я з боку лікарів-феодалів. Борис Тодуров намагається агресивно нав’язати суспільству думку, ніби він жертва якогось конфлікту. Ви ж бачили відео тренінгу? Він просто виконує інструкцію «тренерів», які вчили його протидіяти активістам. І прикро спостерігати, як це спрацьовує з нашими ЗМІ», – наголосили у МОЗ, посилаючись на оприлюднені записи тренінгу з протидії протестувальникам в Інституті серця.

У МОЗ зазначили, що за голосування спостерігали представники міністерства. Це було відповідно до методологічних рекомендацій щодо проведення виборів.

«Згідно з процедурою, після голосування МОЗ України має отримати офіційний документ про результати голосування та перевірити їх. У разі, коли результати голосування визнаються, призначається спецперевірка переможця, а з новим керівником МОЗ України має укласти новий контракт. Сьогоднішня процедура голосування відбувалась під пильним наглядом несподіваної кількості народних депутатів і навіть голови КМДА Віталія Кличка. Зі свого боку, ми розцінюємо це як, певною мірою, тиск на тих, хто брав участь у голосуванні, оскільки офіційний статус всіх цих високопосадовців на голосуванні для нас не зрозумілий», – йдеться у відповіді МОЗ Радіо Свобода.

Окрім того, у відомстві наголосили, що досі очікують відповідь від Інституту серця про події минулого тижня та так званий «тренінг з протидії активістам».

«Борис Тодуров у численних коментарях заявляв, що це був традиційний тренінг для персоналу, присвячений відпрацюванню реакції на екстремальні події, наприклад, пожежу чи інші несподівані ситуації. Але з опублікованого активістами відео можна зробити висновок, що Борис Тодуров готував персонал провокувати активістів на агресію, щоби виглядати жертвами, медсестер – непритомніти, щоби, напевно, відволікати увагу. Чому саме готується протистояти Тодуров – не зрозуміло. Але очевидно, що моральних бар’єрів у цьому протистоянні не передбачено», – заявили у МОЗ.

14 грудня представники праворадикальних організацій, зокрема «C14», проникли до Інституту серця на непублічний тренінг для персоналу, який, якщо вірити оприлюдненим записам, передбачав протидію активістам та протестувальникам, аж до фізичного блокування.

Активісти звинувачували Тодурова у підтримці лідерів «тітушок» та в сепаратизмі (за факт його перебування у Криму через місяць від початку російської анексії та проведення операції для матері одного з керівників російської окупаційної адміністрації півострова). Конфлікт завершився викликом поліції.

Після цього інциденту в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун поставила під сумнів законність такого тренінгу та дій персоналу Інституту серця проти активістів. Також вона звинуватила підлеглих Тодурова в тому, що вони «тримали в заручниках активістку», вимагаючи видалити записи тренінгу. Активісти, учасники інциденту, також підтвердили цей факт.