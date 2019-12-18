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18 грудня 2019, Київ 10:13
Новини | Міжнародні

Дочка довічно засудженого в Китаї активіста отримає премію Сахарова

Ільхам Тохті

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Дочка захисника уйгурської меншини Китаю Ільхама Тохті, який відбуває довічне покарання в Китаї за звинуваченням у сепаратизмі, отримає 18 грудня від його імені найвищу нагороду Євросоюзу в царині прав людини. Вручення премії Сахарова за свободу думки відбудеться на урочистій церемонії в Європейському парламенті у Страсбурзі.

Джевхе Тохті отримає приз від президента Європарламенту Давіда Сассолі, який оголосив про присудження премії Ільхаму Тохті, закликавши китайську владу звільнити в’язня.

Президент Європарламенту Давид Сассолі під час оголошення лауреата закликав владу Китаю «негайно» звільнити Ільхама Тохті (на фото)
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В Європарламенті оголосили лауреата премії Сахарова

Китай зазнає все більшогоміжнародного осуду за свої дії в Сіньцзяні, де, за повідомленнями правозахисників, близько 1 мільйона етнічних уйгурів та інших мусульман утримуються в закладах, які Пекін вважає центрами освіти та навчання, а активісти називають масовими таборами.

Китайські чиновники заявили, що намагаються стримувати екстремізм у віддаленому західному регіоні країни.

Премія Сахарова, що становить 50 тисяч євро, названа на честь радянського фізика та дисидента Андрія Сахарова. Премія була заснована у 1988 році для вшанування людей та організацій, які захищають права людини та основні свободи.

Лауреат премії Сахарова 2018 року, український режисер Олег Сенцов, забрав свою нагороду на церемонії в Страсбурзі в листопаді. Сенцов був звільнений з російського ув’язнення 7 вересня в межаї обміну утримуваними особами між Україною та Росією.

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