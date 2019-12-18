Дочка довічно засудженого в Китаї активіста отримає премію Сахарова

Дочка захисника уйгурської меншини Китаю Ільхама Тохті, який відбуває довічне покарання в Китаї за звинуваченням у сепаратизмі, отримає 18 грудня від його імені найвищу нагороду Євросоюзу в царині прав людини. Вручення премії Сахарова за свободу думки відбудеться на урочистій церемонії в Європейському парламенті у Страсбурзі.

Джевхе Тохті отримає приз від президента Європарламенту Давіда Сассолі, який оголосив про присудження премії Ільхаму Тохті, закликавши китайську владу звільнити в’язня.

Китай зазнає все більшогоміжнародного осуду за свої дії в Сіньцзяні, де, за повідомленнями правозахисників, близько 1 мільйона етнічних уйгурів та інших мусульман утримуються в закладах, які Пекін вважає центрами освіти та навчання, а активісти називають масовими таборами.

Китайські чиновники заявили, що намагаються стримувати екстремізм у віддаленому західному регіоні країни.

Премія Сахарова, що становить 50 тисяч євро, названа на честь радянського фізика та дисидента Андрія Сахарова. Премія була заснована у 1988 році для вшанування людей та організацій, які захищають права людини та основні свободи.

Лауреат премії Сахарова 2018 року, український режисер Олег Сенцов, забрав свою нагороду на церемонії в Страсбурзі в листопаді. Сенцов був звільнений з російського ув’язнення 7 вересня в межаї обміну утримуваними особами між Україною та Росією.