Бюджет Олімпіади-2020 в Токіо перевищив 12 мільярдів доларів

Літні Олімпійські ігри в Токіо-2020 коштуватимуть 12,6 мільярда доларів, повідомили організатори в п’ятницю, оприлюднивши остаточний бюджет.

Водночас, як передає агенція AFP, попри значне збільшення бюджету у порівнянні із початковим бюджетом, у нього ще не включені витрати на перенесення легкоатлетичних змагань (марафону і спортивної ходьби) зі столиці Японії в Саппоро. Наразі тривають суперечки з Міжнародним олімпійським комітетом про те, хто понесе ці витрати. Організатори все ще ведуть переговори з МОК про вартість переміщення частини змагань в Саппоро через очікувану спеку в Токіо влітку.

Згідно з четвертим і останнім варіантом олімпійського бюджету, доходи від внутрішнього спонсорства та продажів квитків збільшили дохід на понад 274 мільйони доларів.

Є також сума «на випадок непередбачених обставин» у понад 247 мільйонів доларів, щоб впоратися з можливими надзвичайними ситуаціями, такими як стихійні лиха.

Організатори також представили серію контрзаходів проти високої температури і вологості, включаючи розпорошення штучного водяного туману і спеціальну фарбу для поглинання тепла на дорогах, що також коштує грошей.

Бюджет Токіо-2020 розділений між Організаційним комітетом, адміністрацією столиці Токіо і національним урядом.

Бюджет Олімпійських ігор в Парижі 2024 року оцінили у 7,6 мільярда доларів, 1,5 мільярда з яких надійдуть від держави. Раніше організатори Олімпійських ігор в Лос-Анджелесі в 2028 році оприлюднили дані про бюджет Ігор у 6,9 мільярдів доларів, пообіцявши влаштувати «видовище» без надмірних витрат.

Церемонія відкриття Олімпіади у Токіо запланована на 24 липня 2020 року.