Виверження підводного вулкана завдало значної шкоди Королівству Тонґа

Прем’єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн заявила, що столиці Королівства Тонґа Нукуалофі завдано значної шкоди після виверження підводного вулкана, що спричинило цунамі у віддалених країнах Тихоокеанського регіону.

Виверження вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай 15 січня викликало цунамі в Тонзі, на архіпелазі з населенням 105 тисяч людей та високі хвилі у Новій Зеландії.

Ардерн заявила, що 16 січня її уряд зміг сконтактувати із посольством Нової Зеландії в Нукуалофі, після того, як зв’язок з островом було перервано після виверження.

Повідомлень про жертви немає, але зв’язатися з деякими прибережними районами та невеликими островами досі не вдалося, повідомила прем’єр-міністр Нової Зеландії.

Ардерн сказала, що Нова Зеландія не змогла відправити свою військову авіацію для прольоту над Тонґою 16 січня, через високу хмару попелу. Але військові країни сподіваються вирушити до місця 17 січня.

Держсекретар США Ентоні Блінкен у твітері сказав, що Сполучені Штати «глибоко стурбовані долею народу Тонґи, який відновлюється після виверження вулкана та цунамі». Він додав, що США «готові надати підтримку нашим тихоокеанським сусідам».

За даними Національного інституту водних та атмосферних досліджень Нової Зеландії, виверження було дуже потужним. Тривало виверження вулкана близько восьми хвилин, і в повітря піднялися шлейфи газу, попелу та диму.

Королівство Тонґа – острівна держава у південно-західній частині Тихого океану, її острови розташовуються на лінії, що сполучає Нову Зеландію та Гаваї.