Міністерство культури назвало 5 визначних мистецьких подій 2019 року

Міністерство культури, молоді та спорту (МКМС) України на прохання Радіо Свобода назвало п’ять найбільш визначних мистецьких подій 2019 року.

Рік культури Україна – Австрія

Друга національна Бієнале молодого мистецтва в Харкові. До програми Бієнале молодого мистецтва 2019 року увійшли 45 художніх проєктів і понад 50 авторів, які, на думку кураторів, відповідали концепції ​ «Здається, я заходжу в наш сад» .

. Повернення унікальної культурної пам’ятки – оригіналу грамоти Петра І 1708 року про призначення митрополита Київського з вимогою не повертатися у підпорядкування Константинополя, яка спростовує російський фейк про добровільне перепідпорядкування української церкви до Москви.

Український павільйон на Венеційській бієнале.

Запуск онлайн платформи спільно з Google «Автентична Україна».