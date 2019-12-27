Міністерство культури назвало 5 визначних мистецьких подій 2019 року

Міністерство культури, молоді та спорту (МКМС) України на прохання Радіо Свобода назвало п’ять найбільш визначних мистецьких подій 2019 року.
- Рік культури Україна – Австрія
- Друга національна Бієнале молодого мистецтва в Харкові. До програми Бієнале молодого мистецтва 2019 року увійшли 45 художніх проєктів і понад 50 авторів, які, на думку кураторів, відповідали концепції «Здається, я заходжу в наш сад».
- Повернення унікальної культурної пам’ятки – оригіналу грамоти Петра І 1708 року про призначення митрополита Київського з вимогою не повертатися у підпорядкування Константинополя, яка спростовує російський фейк про добровільне перепідпорядкування української церкви до Москви.
- Український павільйон на Венеційській бієнале.
- Запуск онлайн платформи спільно з Google «Автентична Україна».
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