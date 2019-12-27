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27 грудня 2019, Київ 17:16
Новини | Суспільство

Міністерство культури назвало 5 визначних мистецьких подій 2019 року

Бієнале молодого мистецтва у Харкові: кураторська екскурсія Миколи Коломійця, 2019 рік

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Міністерство культури, молоді та спорту (МКМС) України на прохання Радіо Свобода назвало п’ять найбільш визначних мистецьких подій 2019 року.

  • Рік культури Україна – Австрія
  • Друга національна Бієнале молодого мистецтва в Харкові. До програми Бієнале молодого мистецтва 2019 року увійшли 45 художніх проєктів і понад 50 авторів, які, на думку кураторів, відповідали концепції ​«Здається, я заходжу в наш сад».
  • Повернення унікальної культурної пам’ятки – оригіналу грамоти Петра І 1708 року про призначення митрополита Київського з вимогою не повертатися у підпорядкування Константинополя, яка спростовує російський фейк про добровільне перепідпорядкування української церкви до Москви.
  • Український павільйон на Венеційській бієнале.
  • Запуск онлайн платформи спільно з Google «Автентична Україна».

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