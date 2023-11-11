У Тополях на Харківщині біля кордону з РФ підняли прапор України – ДПСУ

Прикордонники підняли синьо-жовтий прапор у населеному пункті Тополі Куп’янського району на Харківщині, повідомила Державна прикордонна служба 11 листопада.

«Прикордонники бригади гвардії наступу «Сталевий кордон» підняли синьо-жовтий стяг у прикордонному з РФ населеному пункті Тополі на Харківщині, який перебував у «сірій зоні», – йдеться в повідомленні.

Подробиці в ДПСУ не повідомляють.

Тополі розташовані приблизно за п’ять кілометрів від кордону України з Росією.

У вечірньому зведенні 11 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що на Куп’янському напрямку російські військові вели «безуспішні штурмові дії» в районах Синьківки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки, Надії Луганської області, де українські сили відбили сім атак.