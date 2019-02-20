В Україні зростає кількість туристів з країн Європи – Мінекономіки

У 2018 році в Україні зросла кількість туристів з країн Європи, а також Індії та Китаю. Про це повідомляє Міністерство економічного розвитку і торгівлі.

«У 2018 році відбулись якісні зрушення в структурі іноземного туристичного потоку до України. Держприкордонслужба зафіксувала зростання кількості туристів з неприкордонних країн, зокрема Європи: Іспанії – на 68%, Великобританії – 47,3%, Литви – 23,4%, Італії – 15,4%, Німеччини – 13,3 %, Франції – 9,2%, а також Індії – на 57,4 %, Китаю – на 38,8%, Японії – на 38,3%, Ізраїлю – на 21,7% та США – на 19%. Прикордонний рух навпаки скоротився», – мовиться у повідомленні.

За підсумками минулого року надходження від туристичного збору зросли на 29,2% і склали 90,7 мільйонів гривень, а сукупні надходження туристичного збору та податкових платежів з туристичної галузі зросли на 20,7% – до 4,2 мільярдів гривень.

«За даними українських мобільних операторів (ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл») за 2018 рік зафіксовано 162,2 млн переміщень Україною абонентів мобільного зв’язку, з них 139,8 млн – українських і 22,3 млн – іноземних. До найбільш популярних для відвідування іноземцями областей входить Закарпатська, Одеська та Харківська (набуває ролі центру ділового туризму) області. Українці найбільше відвідують Київську, Львівську, а також Полтавську, Черкаську та Дніпропетровську області», – розповіли в міністерстві.