Трамп скасував зустріч з лідерами Демократичної партії щодо фінансування федерального уряду

Президент США Дональд Трамп у вівторок скасував зустріч з провідними лідерами Демократичної партії щодо фінансування федерального уряду, щоб уникнути припинення роботи уряду.

«Після ознайомлення з деталями несерйозних та абсурдних вимог, висуваних меншинними лівими радикальними демократами в обмін на їхні голоси за збереження процвітання нашої країни я вирішив, що жодна зустріч з їхніми лідерами в Конгресі не може бути продуктивною», – написав Трамп у дописі в соціальних мережах.

Водночас він заявив, що зустрінеться з демократами лише за умови, що вони погодяться на деякі з його вимог.

«З нетерпінням чекаю зустрічі з ними, якщо вони серйозно налаштуються на майбутнє нашої країни. Ми повинні тримати уряд відкритим і схвалювати закони, як справжні патріоти, а не тримати американських громадян у заручниках, знаючи, що вони хочуть, щоб наша зараз процвітаюча країна була закритою. Я буду радий зустрітися з ними, якщо вони погодяться з принципами, викладеними в цьому листі», – додав Трамп.

Це сталося через день після того, як медіа повідомили, що президент зустрінеться з лідером меншості в Сенаті Чаком Шумером та лідером меншості в Палаті представників Гакімом Джеффрісом на тлі наближення припинення роботи уряду.

Коментуючи скасування зустрічі, Джеффріс у соцмережі Х заявив, що «Трамп завжди боїться».

Шумер у соцмережі Х написав: «З Новим роком, пане президенте! Коли ви закінчите скаржитися, ми можемо сісти та обговорити охорону здоров’я».

Два законодавці наполягають на тому, щоб будь-яка тимчасова угода, спрямована на уникнення закриття уряду 30 вересня, включала захист програм охорони здоров’я, зокрема шляхом розширення податкових пільг.