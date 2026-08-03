Трамп заявив про відновлення переговорів з Іраном після скасування «найбільшої атаки з часів Другої світової війни»

Президент США Дональд Трамп заявив, що скасував «найбільшу атаку з часів Другої світової війни» проти Ірану після звернення Тегерана та запитів союзників США в Перській затоці, додавши, що мирні переговори відновляться 3 серпня, а угода щодо вирішальної Ормузької протоки «неминуча».



«Зараз ми розмовляємо з ними у формі переговорів. Вони починаються завтра [3 серпня] вдень», – сказав він журналістам на Air Force One 2 серпня.



Трамп не обговорював учасників чи місце проведення будь-яких нових переговорів. Катар і Пакистан виступали посередниками в переговорах між Вашингтоном і Тегераном. 30 липня Міністерство закордонних справ Катару заявило, що найближчими днями в Досі не заплановано жодної зустрічі на високому рівні після попередніх заяв Трампа.



«Я б хотів [укласти угоду]», – сказав Трамп. «Це врятувало б багато життів... Тож ми планували атаку, яка стала би найбільшим нападом з часів Другої світової війни, і вона мав би катастрофічні наслідки для них. А вони не хотіли, щоб ми це зробили».

Він сказав, що Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати та Катар, а також Іран, попросили його скасувати заплановані повітряні удари по Ірану. Трамп сказав, що Тегеран «дуже наполегливо» просив утриматися.



«Ми були повністю готові до цього, приблизно в цей час, і це була б масована атака. Але коли союзники попросили скасувати її... і причина, чому вони це зробили, полягає в тому, що вони думають, що є угода. Є угода щодо Ормузької протоки, і буде угода щодо... денуклеаризації Ірану...Угода неминуча щодо Ормузької протоки, а також, зрештою, денуклеаризації Ірану», – сказав він.

Ця заява була зроблена після коментарів, які він зробив днем раніше, коли сказав, що вирішив «утриматися» від нових атак, оскільки «периметри» угоди були узгоджені з Тегераном, і що Ізраїль приєднується до нього у зобов’язанні.



Трамп часто погрожував масштабними атаками на Іран, але потім скасовував їх, стверджуючи, що угода між Вашингтоном і Тегераном неминуча. Досі довгострокова мирна угода була недосяжною, оскільки обидві сторони відновлювали удари за принципом «око за око».

За даними іранських ЗМІ, військові джерела в Ірані заперечили твердження Трампа про те, що Тегеран просив Вашингтон утриматися від нових атак.

Іранське інформаційне агентство Mehr 2 серпня цитує неназвані джерела, які стверджують, що заява Трампа була «просто новою брехнею» та спробою «шантажувати керівників Перської затоки та тиснути на них погрозами».

Тегеран не прокоментував останні заяви щодо відновлення переговорів 3 серпня.

Хоча Трамп спочатку заявляв, що ліквідація ядерної загрози Тегерана була головною метою американо-ізраїльської війни з Іраном, яка розпочалася 28 лютого, останніми тижнями він зосередився на вільному потоку суден через важливу Ормузьку протоку.

Понад 20 відсотків світових поставок нафти та газу проходили через протоку до війни, але Іран часом фактично перекрив цей водний шлях, зокрема атакуючи судна, які, за його словами, не отримали належного схвалення від Тегерана. Іран також погрожував запровадити збори або мита для суден у протоці.

Сполучені Штати та інші країни наполягають на тому, що протока є міжнародним водним шляхом і не перебуває під контролем жодної держави.

17 червня Вашингтон і Тегеран підписали 60-денний меморандум про взаєморозуміння (MOU), спрямований на припинення воєнних дій та відновлення протоки. Однак суперечки щодо значення термінів угоди призвели до нових атак з обох сторін.

Рано вранці 3 серпня Управління морської торгівлі Великої Британії (UKMTO) повідомило, що отримало повідомлення про інцидент за участю танкера приблизно за 20 морських миль на північний схід від оманського порту Хасаб.

За даними UKMTO, капітан танкера повідомив про вибух поблизу судна, додавши, що судно та його екіпаж у безпеці.

Підтримувані Іраном повстанці-хусити в Ємені останніми тижнями відкрили новий фронт у війні, атакуючи нафтові об'єкти та нафтові танкери в Червоному морі в рамках морської блокади Саудівської Аравії, погрожуючи створити другу проблемну точку для світових поставок нафти після фактичного закриття Ормузької протоки.