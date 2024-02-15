CША: кримінальний процес над Дональдом Трампом розпочнеться наприкінці березня

Перший в історії США кримінальний процес над колишнім президентом розпочнеться 25 березня. Кримінальний суд Манхеттена в Нью-Йорку відхилив прохання Дональда Трампа припинити розгляд справи за звинуваченнями у фінансових махінаціях під час виплат порноакторці Стормі Деніелс.



Адвокати Трампа під час сьогоднішнього засідання наполягали на припиненні справи чи відстроченні. На думку захисників, у суді Нью-Йорка не вдасться провести справедливий процес, а присяжні не будуть неупередженими.



Крім того, представники Трампа заявили, що судовий процес на тлі президентських передвиборчих перегонів у США вплине на праймеріз та стане втручанням у виборчий процес.



Суддя відхилив усі доводи захисту.



Трамп у розмові з журналістами вкотре заявив, що жодних злочинів не скоїв.



За даними слідства, перед виборами 2016 року Трамп через адвоката виплатив Стормі Деніелс 130 тисяч доларів, щоб вона мовчала про секс із ним. Виплата незаконною не була, але оформлено її було як плату Трампа адвокату за юридичні послуги. У штаті Нью-Йорк це вважається фальсифікацією звітності.



Адвокат Трампа Майкл Коен у 2018 році у справі фальсифікації отримав три роки в'язниці. Трампу, який займав тоді посаду президента, звинувачень не пред'явили.



Процес у Нью-Йорку стане першим з чотирьох кримінальних справ, порушених стосовно колишнього президента.



4 березня у Вашингтоні планувався суд про змову з метою скасування результатів виборів та ролі Трампа у штурмі Капітолію, але остаточне рішення про процес має ухвалити Верховний суд. Трамп заявляв, що має імунітет, оскільки він діяв в офіційному статусі президента до і під час штурму Капітолію своїми прихильниками 6 січня 2021 року.



Розгляд справи про зберігання Трампом секретних документів заплановано на травень.



У серпні влада штату Джорджія має намір розпочати процес про ймовірну спробу Трампа змінити результати президентських виборів у штаті в 2020 році.