Трамп сьогодні має зустрітися з чотирма лідерами Конгресу

Президент США Дональд Трамп має зустрітися в понеділок у Білому домі з чотирма провідними лідерами Конгресу на важливій зустрічі, яка може визначити, чи припинить роботу федерального уряду цього тижня.

Очікується, що на зустрічі будуть присутні лідери демократів у Палаті представників і Сенаті, Гакім Джеффріс і Чак Шумер, обидва з Нью-Йорка, а також їхні колеги-республіканці, спікер Палати представників Майк Джонсон з Луїзіани та лідер більшості в Сенаті Джон Тун з Південної Дакоти.

Фінансування має закінчитися о 00:01 у середу, якщо Трамп і законодавці не зможуть досягти угоди в останню хвилину.

«Ми рішуче налаштовані уникнути припинення роботи уряду та вирішити кризу охорони здоров’я, яку проводить республіканці. Час спливає», – заявили Джеффріс і Шумер у суботу у своїй заяві щодо зустрічі в Білому домі.

Лідер більшості в Сенаті Джон Тун в інтерв’ю NBC в неділю заявив, що уникнення закриття уряду «повністю залежить від демократів». Він пообіцяв, що не буде жодних переговорів щодо тимчасового законопроєкту. Тун стверджує, що республіканці не підуть на компроміс щодо короткострокового законопроєкту, назвавши його механізмом для продовження пошуку довгострокової угоди.

Хоча республіканці контролюють обидві палати Конгресу, демократи мають важелі впливу, оскільки для схвалення законопроєкту в Сенаті потрібно 60 голосів; у Республіканської партії – 53.

Минулого тижня президент Трамп скасував заплановану зустріч з двома лідерами Демократичної партії – Шумером та Джеффрісом. Демократи наполягають на тому, щоб будь-яка тимчасова угода, спрямована на уникнення закриття уряду 30 вересня, включала захист програм охорони здоров’я, зокрема шляхом розширення податкових пільг.

У США фінансовий рік триває з 1 жовтня до 30 вересня. В умовах, коли бюджет на поточний фінансовий рік не ухвалений Конгресом і не підписаний президентом, фінансування федеральних установ зазвичай здійснюється на підставі резолюцій щодо тимчасового продовження асигнувань на рівні попереднього фінансового року.



