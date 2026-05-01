Трамп заявив, що підвищить мита на автомобілі з Євросоюзу до 25%

Президент США Дональд Трамп заявив 1 травня, що наступного тижня підвищить мита на автомобілі та вантажівки з Євросоюзу до 25%. Причиною підвищення тарифів він назвав недотримання Євросоюзом умов торговельної угоди. Про які умови йдеться, президент США не уточнив.

Якщо автомобілі та вантажівки будуть вироблятися на заводах у США, мита не стягуватимуться, написав Трамп у своїй соціальній мережі Truth social.

Йдеться про торговельний договір, узгоджений у 2025 році та доопрацьований на початку 2026 року. Угода передбачає скасування європейських мит на американську промислову продукцію та встановлює стелю тарифів для більшості товарів з Європи. Наразі документ не набрав чинності остаточно.

Голова комітету Європейського парламенту з міжнародної торгівлі Бернд Ланге заявив, що вважає поведінку Трампа «неприйнятною». Він додав, що підвищення мит демонструє «ненадійність» США.

У 2025 році адміністрація Трампа запровадила 25% мита на імпорт автомобілів по всьому світу, але потім дійшла згоди з Євросоюзом, знизивши їх до 15%.

У лютому 2026 року Верховний суд США визнав незаконною більшість тарифів президента Трампа, у тому числі «взаємні» мита на імпорт практично з усіх країн світу та 25-відсоткові тарифи на товари з Канади, Мексики та Китаю. Згідно з рішенням, компанії, що вже заплатили, зможуть вимагати повернення коштів від Мінфіну.