Перша леді CША Меланія Трамп вперше головуватиме на засіданні Радбезу ООН

Перша леді США Меланія Трамп вперше в історії очолить засідання Ради Безпеки ООН у понеділок, 2 березня. Про це повідомляє місія США в ООН.



«Того ж дня, коли США візьмуть на себе головування в Раді Безпеки ООН, Меланія Трамп увійде в історію, візьметься за посаду (це буде перший випадок, коли перша леді США головуватиме в Раді) та просуватиме роль освіти у забезпеченні миру», – йдеться у повідомленні, оприлюдненому в соцмережі Х.



Меланія Трамп наразі цю подію не коментувала, але поширила у своїх соцмережах відповідну новину Fox News.

Як повідомляє телеканал з посиланням на джерело, близьке до першої леді, очікується, що Меланія Трамп наголосить на важливості освіти та знань для створення тривалого та вічного миру.

«Перша леді переосмислює свою роль, і це знаменує собою ще одне новаторське досягнення для неї. Це перший випадок в історії, коли перша леді звернеться до Ради безпеки, дотримуючись своєї місії – розширення можливостей наступного покоління за допомогою освіти та технологій», – сказало джерело Fox News Digital.

Посол США в ООН Майкл Волц заявив телеканалу, що «цілком доречно, що перша леді, пристрасна та невтомна захисниця прав дітей, головуватиме в перший день головування США в Раді Безпеки».

Головування в Радбезі ООН змінюється серед її членів щомісяця. Рада Безпеки ООН складається з п’яти постійних країн-членів – США Китай, Франція, Росія, Велика Британія та 10 непостійних країн-членів.