Адміністрація Трампа пропонує припинити роботу трьох служб Радіо Свобода

Адміністрація президента США Дональда Трампа у своїй заявці до бюджету на 2020 рік пропонує скоротити витрати на мовлення на зарубіжну аудиторію на 22 відсотки та припинити роботу трьох служб Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (РВЄ/РС) – Грузинської, Татаро-башкирської та Північнокавказької.

Згідно із бюджетною заявкою, бюджет Радіо Свобода може бути скорочений зі 124 мільйонів доларів у 2019 році до 87 мільйонів у 2020-му.

Крім того, Білий дім пропонує скоротити витрати на Балканську службу Радіо Свобода, припинивши діяльність у Чорногорії та Македонії.

«Минулого року РВЄ/РС досягло щотижневої аудиторії у 34 мільйони людей в Інтернеті, на телебаченні й радіо. Це на 30 відсотків більше порівняно з попереднім роком. Це свідчення росту потреби об’єктивної журналістики в Росії, Ірані, Пакистані та всіх цільових країнах РВЄ/РС», – повідомила виконувачка обов’язків президента корпорації Дейзі Сінделар.

Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода наразі працює для 22 країн на 26 мовах. Місія компанії полягає у просуванні демократичних цінностей та інститутів шляхом звернення до аудиторії тих країн, в яких свобода преси обмежена владою або наразі ще не стала нормою суспільного життя.

У цілому бюджетна заявка адміністрації Трампа є найбільшою в історії США. Вона включає 4,7 трильйона доларів витрат, включно зі збільшенням фінансування оборони на 750 мільярдів доларів і залученням 8,6 мільярда доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

Пропозиції до бюджету має розглянути Конгрес США. У 2019 році конгресмени затвердили фінансування РВЄ/РС у розмірі 124 мільйонів доларів у той час, як президент пропонував скоротити витрати на корпорацію до 91 мільйона доларів.