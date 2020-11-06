У США чільні республіканці засуджують безпідставні твердження Трампа про вибори

У США кілька провідних республіканців різко засудили чинного президента Дональда Трампа за його заяви, ніби вибори 3 листопада були «сфальшовані» демократами, кандидат яких Джо Байден наразі наближається до перемоги за результатами цих виборів.

Серед критиків є й Мітт Ромні, сенатор від штату Юта, який раніше був губернатором штату Массачусетс. У його заяві мовиться, що Трамп мав би право просити перерахунку голосів чи розслідування порушень, якби були варті довіри звинувачення в виборчих порушеннях.

Але, наголосив Ромні, Трамп не має рації, твердячи, що вибори були «сфальшовані, спотворені і вкрадені».

«Такі дії шкодять свободі в нас і в усьому світі, послаблюють інституції, на яких стоїть наша республіка, і безвідповідально розпалюють руйнівні й небезпечні пристрасті», – заявив Ромні.

Так само й сенатор Пат Тумі від вирішального на нинішніх виборах штату Пенсильванія назвав твердження Трампа про шахрайства «дуже тривожними».

«Немає просто ніяких доказів, які б мені показали, будь-якого масштабного спотворення чи шахрайства», – сказав він телеканалові CBS.

«Промова президента минулого вечора (5 листопада – ред.) дуже занепокоїла мене, бо він робив дуже-дуже серйозні звинувачення без жодних доказів на їхню підтримку», – сказав він.

Конгресмен Вілл Герд від Техасу, який не став іти на переобрання на цих виборах (на яких, крім президента, обирали й весь склад Палати представників, третину складу Сенату, а також губернаторів низки штатів), назвав твердження Трампа «небезпечними» і «неправдивими».

Він додав, що заяви президента підривають політичний процес у США і «самі засади нашої держави, на яких вона створена».

Губернатор штату Меріленд Ларрі Гоґан, поміркований республіканець, якого вважають можливим висуванцем партії на виборах 2024 року, теж засудив Трампа. «Немає ніякого виправдання словам президента, …які підривають наш демократичний процес. Америка рахує голоси, і ми маємо поважати результати, як це завжди було раніше», – сказав він.

Є серед республіканців і ті, хто нейтрально ставиться до заяв Трампа, і прямі прихильники його позиції.

Наприклад, сенатор Ліндзі Ґрам від штату Південна Кароліна заявив, що підтримує намагання президента поставити під сумнів результати підрахунку голосів у кількох штатах. За його словами, він очікує, що за наступні дві доби з’являться докази виборчих порушень. Але він додав, що доводити це має сама кампанія Трампа.

А лідер республіканської меншості в Палаті представників Кевін МакКарті просто заявляє, що Трамп «переміг», хоча в низці штатів іще триває підрахунок голосів.

Дональд Трамп уже безпідставно твердив про свою перемогу попри те, що він відстає від Джо Байдена за даними загальнонародного голосування і, схоже, стоїть на межі програшу і за результатом розподілу голосів виборників. Він також ініціював низку судових справ у кількох штатах, щоб поставити під сумнів невигідні для нього результати.

І на пресконференції 5 листопада в Білому домі він продовжував твердити про нібито масові шахрайства в тих штатах, де він програє, хоча ніяких доказів він не навів, і загалом не існує ніяких свідчень про можливі зловживання на нинішніх виборах.

Байден нині веде перед за результатами підрахунках у чотирьох із п’яти важливих штатів, де ці результати ще не підбиті остаточно, і близький до того, щоб отримати принаймні необхідні для обрання 270 голосів членів колегії виборників.