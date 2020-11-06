Телеканали США переривають промову Трампа після безпідставних заяв про крадіжки голосів на виборах

Поки у кількох ключових штатах США продовжують підраховувати бюлетені, президент США Дональд Трамп висловив безпідставні звинувачення в тому, що у нього «вкрали» перемогу на президентських виборах. Це змусило кілька американських телевізійних мереж відмовитись транслювати його виступ у Білому домі 6 листопада. (Відео ABC, AP, AFP, CBS, CNBC, Facebook, Reuters, Twitter)