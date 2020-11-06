Чому наступному президенту США дістанеться глибоко розділена країна? (відео)
3 листопада у США відбулися вибори наступного президента Сполучених Штатів. Основні претенденти на президентську посаду – чинний президент, республіканець Дональд Трамп та Джо Байден із Демократичної партії – наразі мають незначну різницю в результатах, тож наразі ще важко однозначно сказати, хто саме з них здобув перемогу. Експерти переконані: невеликий розрив між Трампом і Байденом у кількох штатах засвідчив глибоке розділення країни.
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Ірина Костенко, Ірина Халупа
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