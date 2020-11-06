Вибори президента США: Джорджія збирається зробити перерахунок голосів

Американський штат Джорджія збирається зробити перерахунок голосів на виборах президента США.

Наразі залишилося порахувати понад чотири тисячі бюлетенів. Спершу в штаті лідирував чинний президент і кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп. Нині ж кандидат від Демократичної партії Джо Байден має перевагу в 1 096 голосів.

«Із такою малою різницею буде перерахунок голосів у Джорджії», – заявив журналістам губернатор штату Бред Раффенсперґер в Атланті.

Трамп мав значну перевагу в Джорджії. Вона почала скорочуватися на тлі підрахунку бюлетенів, які надійшли поштою.

Кандидат може просити про перерахунок голосів у штаті, якщо різниця між кандидатами дорівнює або є меншою, ніж 0,5 відсоткового пункта. Без перемоги в Джорджії, яка приносить 16 голосів виборників, Трамп не зможе перемогти на виборах.

Байден наразі забезпечив собі 253 голоси виборників із 270 необхідних для перемоги. Якщо він переможе в Джорджії, то стане першим кандидатом з Демократичної партії, який зробив це з 1992 року, коли в штаті переміг Білл Клінтон.

Трамп заявляв про махінації на виборах, не надаючи жодних доказів. У відповідь Раффенсперґер наголосив, що Джорджія дозволяла представникам обох кандидатів слідкувати за підрахунком голосів.