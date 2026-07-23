Трамп заявив, що Сі відвідає США у вересні

Президент США Дональд Трамп заявив у четвер, що лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідає Сполучені Штати 24 вересня.

«Сі приїде 24 вересня, і ми говорили про це (штучний інтелект), коли я був у Пекіні, і ми знову будемо про це говорити», – сказав Трамп.

Візит Сі відбудеться після зустрічі лідерів двох країн під час поїздки Трампа до Китаю, яка відбулася кілька місяців тому.

15 травня президент США Дональд Трамп перебував в Китаї задля дводенного саміту з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Пекін заявляв, що під час зустрічі два лідери «обмінялися думками з основних міжнародних та регіональних питань, таких як ситуація на Близькому Сході, криза в Україні та Корейський півострів».

Під час перебування в Пекіні Трамп запросив китайського лідера до Білого дому.