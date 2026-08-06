Трамп заявив, що у США «величезна кількість боєприпасів»

Президент США Дональд Трамп запевнив, що у США «величезна кількість боєприпасів, особливо певних типів».
«Велика їх кількість виробляється та постачається до США за потреби. Оборонні компанії будують найбільшу кількість заводів і фабрик в історії нашої країни», – написав він у Truth social.
4 серпня американський телеканал CNN із посиланням на джерела повідомив, що приблизно половину запасів ракет-перехоплювачів до Patriot уже вичерпано. Рівень запасів на складах військові, чиїх імен телеканал не розкриває, описують як «небезпечно низький».
Голова Пентагону Піт Гегсет заявив, що ці дані не відповідають дійсності.
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