Трамп заявив, що у США «величезна кількість боєприпасів»

Президент США Дональд Трамп запевнив, що у США «величезна кількість боєприпасів, особливо певних типів».

«Велика їх кількість виробляється та постачається до США за потреби. Оборонні компанії будують найбільшу кількість заводів і фабрик в історії нашої країни», – написав він у Truth social.

4 серпня американський телеканал CNN із посиланням на джерела повідомив, що приблизно половину запасів ракет-перехоплювачів до Patriot уже вичерпано. Рівень запасів на складах військові, чиїх імен телеканал не розкриває, описують як «небезпечно низький».

Голова Пентагону Піт Гегсет заявив, що ці дані не відповідають дійсності.



