«Кому вірить Донбас?»: трансляція відкритого ефіру Донбас.Реалії у Слов’янську

У Слов’янську Донецької області відбувається відкритий ефір Радіо Донбас.Реалії під назвою «Кому вірить Донбас?» Радіо Свобода з 16:30 транслює подію наживу.

«Два роки тому у Донецьку кинули за ґрати журналіста Станіслава Асєєва (Васіна). Його ім’я стало відоме всьому світу, але це не змусило російські гібридні сили звільнити автора дописів про окупований Донецьк. Сьогодні в Донецьку та Луганську практично не залишилося журналістів. Люди там цілком ізольовані від світу. Але і решта України ізольована від них. Чи потрібні сьогодні зв’язки з окупованими територіями? Як донести правдиву інформацію за лінію розмежування?» – запитують журналісти Радіо Донбас.Реалії.

Під час ефіру в Слов’янську журналісти також презентують книгу Станіслава Асєєва «В ізоляції».