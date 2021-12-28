У 2021 році в Україні провели понад 300 трансплантацій – МОЗ

Понад 300 трансплантацій провели в Україні лікарі протягом 2021 року, що вдвічі більше, ніж у 2020 році і майже вчетверо більше – ніж у 2019-му, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Наразі в Україні діють 26 центрів трансплантації, яким витрати за операції повністю покриваються за рахунок коштів Державного бюджету. За трансплантацію нирки в Україні лікарня отримує від держави 801 тис грн, печінки – 1,428 млн грн, серця – понад 2 млн грн, за трансплантацію кісткового мозку від неродинного донора – понад 2,4 млн грн», – зауважив Ляшко.

За його словами, для порівняння: середня вартість такого ж лікування за кордоном – 3,5 млн грн за трансплантацію печінки та понад 3 млн грн – за трансплантацію кісткового мозку від неродинного донора.

За даними МОЗ, цьогоріч вперше було проведено пересадку серця дітям, трансплантацію легень, симультанну трансплантацію (пацієнту одночасно пересаджено серце і нирки).

У планах на 2022 рік – врегулювання питання трансплантації тканин, сказав Ляшко.

У бюджеті на наступний рік закладено 939,5 млн грн на трансплантацію.