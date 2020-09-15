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15 вересня 2020, Київ 10:39
Новини | Події

Міненерго про аварію біля Чабанів: транзит газу до Європи забезпечений у штатному режимі

Інцидент на газовому трубопроводі високого тиску Уренгой – Помари – Ужгород, який постачає газ до Європи, трапився близько 00:20 15 вересня

Транзит газу до Європи забезпечений у штатному режимі, повідомило Міністерство енергетики України, коментуючи ситуацію з розгерметизацією газопроводу біля Чабанів на Київщині.

«Незважаючи на позаштатну ситуацію транзит газу до країн Європи через українську ГТС забезпечено у заявлених для транзиту об’ємах», – заявили у відомстві.

Інцидент на газовому трубопроводі високого тиску Уренгой – Помари – Ужгород, який постачає газ до Європи, трапився близько 00:20 15 вересня. О 1:10 подачу газу перекрили. Жертв та постраждалих немає.

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