Міненерго про аварію біля Чабанів: транзит газу до Європи забезпечений у штатному режимі

Транзит газу до Європи забезпечений у штатному режимі, повідомило Міністерство енергетики України, коментуючи ситуацію з розгерметизацією газопроводу біля Чабанів на Київщині.

«Незважаючи на позаштатну ситуацію транзит газу до країн Європи через українську ГТС забезпечено у заявлених для транзиту об’ємах», – заявили у відомстві.

Інцидент на газовому трубопроводі високого тиску Уренгой – Помари – Ужгород, який постачає газ до Європи, трапився близько 00:20 15 вересня. О 1:10 подачу газу перекрили. Жертв та постраждалих немає.