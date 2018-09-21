На трасі Київ – Одеса сталося понад 100 крадіжок і пограбувань з початку року

На трасі Київ – Одеса з початку року скоєно понад 100 злочинів, пов’язаних із крадіжками та пограбуванням пасажирів та водіїв автомобілів. Про це йдеться в матеріалі Радіо Свобода «Не спати: розбійні напади на трасі Київ – Одеса».

Близько третини таких нападів, 34, сталися в Черкаській області.

«Потерпілими особами від зловмисників стають громадяни, які перебували на автомобільних заправних станціях та розраховуючись, демонстрували значну суму коштів. Під час вчинення пограбувань нападники викрадали мобільні телефони, планшети, ноутбуки, грошові кошти, документи та інші речі. В більшості дані злочини відбувалися в нічний час доби», – йдеться в повідомленні поліції Черкащини.

Поліція не бездіє, запевняють в правоохоронних органах. В деяких випадках посилаються на ускладнення через невелику кількість працівників, які обслуговують район траси, в деяких – на віддаленість від населених пунктів, тож неможливість швидкого реагування.

Опитані для матеріалу постраждалі не сподіваються на те, що винних у їхніх справах буде знайдено. Вони намагаються поширити інформацію про ці випадки, аби попередити інших.