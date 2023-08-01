Втретє за день. Українців знову попереджають про небезпеку атак з повітря (відбої)

Близько 15:30 1 серпня в Україні прозвучало чергове сповіщення про масову повітряну тривогу. Це вже третє за день попередження про небезпеку атак з повітря. У двох попередніх випадках «тривога» тривала лише кілька хвилин.

Громадян традиційно закликають убезпечитись в укриттях.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби армія РФ завдала по Україні 9 ракетних та 57 авіаційних ударів.

ДОПОВНЕНО Третя за день повітряна тривога також тривала декілька хвилин, після чого почалися відбої.