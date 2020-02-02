Троє військових поранені на Донбасі – штаб ООС

Троє українських військових зазнали поранень на Донбасі 2 лютого, повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

«2 лютого внаслідок ворожих обстрілів було поранено два українських захисника, ще один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове ураження», – йдеться в повідомленні штабу у фейсбуці.

За даними військових, упродовж поточної доби збройні формування Росії 11 разів порушили режим припинення вогню. «Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні.

Обстріли на Донбасі тривають, попри оголошене там перемир'я, сторони звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.