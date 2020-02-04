ВАКС дослідив 11 томів матеріалів у справі Труханова

У Вищому антикорупційному суді повідомили, що колегія суддів завершила досліджувати 11-й том матеріалів справи за обвинуваченням міського голови Одеси.

«Усього їх – 34 (матеріалів справи – ред.) Наступне судове засідання мало відбутися 5 лютого 2020 року. Втім, сторона захисту і сторона обвинувачення заявили обопільне клопотання про перенесення дати судового розгляду. Причина – участь представників обох сторін процесу в інших кримінальних провадженнях», – йдеться в повідомленні.

За даними ВАКС, наступний судовий розгляд призначили на 24 лютого.

Геннадія Труханова підозрюють у декларуванні недостовірної інформації. За версією слідства, міський голова у своїх деклараціях за 2015-2016 роки подав завідомо недостовірні відомості стосовно майна та інших об’єктів декларування, які відрізняються від достовірних на суму понад 33 млн гривень та 18 мільйонів гривень відповідно.