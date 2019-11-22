Труханов потрапив у лікарню через «надмірні заняття спортом» і пропустив суд

Міський голова Одеси Геннадій Труханов потрапив до лікарні, де йому зробили операцію. Про це сам Труханов повідомив у відеозверненні у фейсбуці.

Він пояснив госпіталізацію негативним результатом «надмірних занять спортом».

За словами Труханова, зараз він почуває себе добре і в понеділок планує вийти на роботу.

Тим часом, Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що запланований на 22 листопада розгляд у справі про обвинувачення мера Одеси у декларуванні недостовірної інформації не відбувся через те, що обвинувачений не з’явився на засідання – «за словами адвоката, з причин хвороби».

«Зважаючи на відсутність обвинуваченого, колегія суддів вирішила відкласти розгляд і призначити засідання на 09:00 9 грудня 2019 року. Зауважимо, підтвердження поважних причин неявки на судове засідання обвинуваченого через хворобу буде подано стороною захисту на наступне судове засідання», – йдеться в повідомленні САП.

На попередньому засіданні суду 6 листопада прокурор САП оголосив обвинувальний акт щодо міського голови Одеси.

Геннадія Труханова підозрюють у декларуванні недостовірної інформації. За версією слідства, міський голова у своїх деклараціях за 2015–2016 роки подав завідомо недостовірні відомості стосовно майна й інших об’єктів декларування, які відрізняються від достовірних на суму понад 33 мільйони гривень і 18 мільйонів гривень відповідно.