США відсвяткували День незалежності

США 4 липня відзначили День незалежності, на ціональне свято, яке минуло на тілі епідемії коронавірусу, масових протестів проти расизму і з передвиборчими гаслами.

Президент США Дональд Трамп запросив на урочистості до Білого дому військових і медичних працівників, які борються з COVID-19.

У виступі з нагоди свята Трамп заявив, що нині США «здобувають перемогу над радикальними лівими, анархістами, агітаторами і мародерами», і наголосив, що американське суспільство не дозволить учасникам акцій протесту «знищувати пам’ятники».

«Ми будемо захищати американський спосіб життя, початок якому було покладено в 1492 році, коли Колумб відкрив Америку», – сказав президент.

Але вже через декілька годин після його виступу натовп зніс у місті Балтимор пам’ятник Колумбові, статую звалили у воду. Чимало учасників протестів проти расизму вважають, що мореплавець є символом підкорення європейцями корінного населення Америки.

У центрі столиці США також пройшла акція протесту проти расизму і поліцейського свавілля. Також тисячі людей зібралися у Вашингтоні, щоб подивитися на аерошоу і традиційні феєрверки. Мерія Вашингтона закликала уникати великих скупчень людей – глядачів було значно менше, ніж у попередні роки.

Колишній віцепрезидент Джо Байден, ймовірний суперник Трампа на виборах в листопаді, у своєму привітанні з Днем незалежності заявив про важливість викорінити «системний расизм». Слова солідарності з учасниками мирних акцій протесту звучали і в привітаннях інших політиків-демократів.

Пандемія коронавірусу суттєво вплинула на програму святкувань Дня незалежності у США. Так, щорічний конкурс із поїдання хот-догів на швидкість від компанії Nathan’s Famous провели без глядачів, не афішуючи місце проведення.

Влада закрила доступ до пляжів на більшій частині території Південної Каліфорнії та Південної Флориди.

У Філадельфії нащадки осіб, які підписали Декларацію незалежності, взяли участь у віртуальному прослуховуванні Дзвону свободи, людей попросили долучитися до акції на відстані постукуванням по горщиках або калатанням маленьких дзвоників.