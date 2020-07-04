Зеленський привітав США з Днем незалежності: «Україна з вами»

Президент України Володимир Зеленський привітав США з Днем незалежності і побажав сил у боротьбі зі всіма викликами.

«Із Днем незалежності, США! Упродовж понад 200 років США були колискою демократії і стали прикладом для всього світу! Ми бажаємо республіканцям і демократам із Палати представників, республіканцям і демократам із Сенату, і Білому дому сил протистояти всім викликам. Україна з вами!», – написав він у твітері 4 липня.

Під час Американської революції, на початку липня 1776 року, Сполучені Штати Америки підписали Декларацію незалежності від Британської імперії. Це стало першим кроком до офіційного визнання США як самостійної держави. З того часу день 4 липня вважається днем незалежності та свободи усіх американців.