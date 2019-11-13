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13 листопада 2019, Київ 10:17
Новини | Міжнародні

Президенти Туреччини та США проведуть переговори в Білому домі

Президент США Дональд Трамп (л) та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 13 листопада у Вашингтоні зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі на тлі вкрай напружених відносин між країнами.

Перед вильотом до США Ердоган 11 листопада вказав, що турецько-американські відносини «переживають болісний процес». У Адміністрації Трампа в той же день високопоставлений чиновник також визнав деякі розбіжності, які загострили відносини між країнами.

Найгострішими для Анкари і Вашингтона є питання купівлі Туреччиною систем ПРО російського виробництва і її військове вторгнення в північно-східну Сирію.

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Крім того, з 2016 року Туреччина просить США про екстрадицію ісламського священнослужителя Фетхуллаха Ґюлена, якого Ердоган звинувачує в невдалій спробі державного перевороту військовими. Перед від’їздом Ердоган також звинуватив Вашингтон в недотриманні угоди про припинення вогню в Сирії з метою виведення курдських бійців з території за 30 кілометрів від турецького кордону.

Палата представників США минулого місяця затвердила пакет санкцій, щоб покарати Туреччину за її вторгнення в Сирію. Крім того, дражливим для Анкари стало рішення Палати про визнання геноцидом загибелі 1,5 мільйона вірмен в Османській імперії на початку 20-го століття.

Востаннє, коли президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відвідув Вашингтон в 2016 році для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, його силовики напали на групу мирних прокурдійських демонстрантів біля резиденції турецького посла.

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