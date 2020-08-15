Трамп хоче особисто виступити на сесії Генасамблеї ООН, незважаючи на пандемію

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче особисто виступити з промовою на щорічній сесії Генеральної Асамблеї ООН у вересні, хоча багато світових лідерів, як очікується, не приїдуть через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє Голос Америки.

«Я думаю виступити з промовою прямо в ООН. Багато людей не зможуть бути там через COVID… Я вважаю, що це краще представляє країну. Як президент США я відчуваю себе частково зобов’язаним бути присутнім в ООН і вимовити цю важливу промову», – заявив Трамп журналістам.

Він додав, що зал Генеральної Асамблеї в Нью-Йорку, швидше за все, буде напівпорожнім.

«Це буде не так, як раніше. Подивимося, що буде», – зазначив президент США.

Основна частина щорічної сесії Генеральної Асамблеї, коли світові лідери по черзі виступають з промовами, відбудеться з 21 по 29 вересня. Очікується, що цього року більшість світових лідерів виступлять віртуально або надішлють відеозвернення.

У світі станом на 15 серпня виявлено понад 21 мільйон інфікованих коронавірусом. Від COVID-19 померли майже 765 тисяч людей, більш ніж 13 мільйонів одужали.