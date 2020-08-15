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15 серпня 2020, Київ 11:34
Новини | Міжнародні

Трамп хоче особисто виступити на сесії Генасамблеї ООН, незважаючи на пандемію

Президент США Дональд Трамп під час виступу на минулорічній сесії Генасамблеї ООН

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче особисто виступити з промовою на щорічній сесії Генеральної Асамблеї ООН у вересні, хоча багато світових лідерів, як очікується, не приїдуть через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє Голос Америки.

«Я думаю виступити з промовою прямо в ООН. Багато людей не зможуть бути там через COVID… Я вважаю, що це краще представляє країну. Як президент США я відчуваю себе частково зобов’язаним бути присутнім в ООН і вимовити цю важливу промову», – заявив Трамп журналістам.

Він додав, що зал Генеральної Асамблеї в Нью-Йорку, швидше за все, буде напівпорожнім.

«Це буде не так, як раніше. Подивимося, що буде», – зазначив президент США.

Основна частина щорічної сесії Генеральної Асамблеї, коли світові лідери по черзі виступають з промовами, відбудеться з 21 по 29 вересня. Очікується, що цього року більшість світових лідерів виступлять віртуально або надішлють відеозвернення.

У світі станом на 15 серпня виявлено понад 21 мільйон інфікованих коронавірусом. Від COVID-19 померли майже 765 тисяч людей, більш ніж 13 мільйонів одужали.

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