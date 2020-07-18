Трамп виступив проти запровадження у США маскового режиму через COVID-19

Президент США Дональд Трамп заявляє, що не розглядає можливість запровадження у Сполучених Штатах вимоги до американців носити маски для обличчя з метою боротьби з поширенням коронавірусу.

«Ні, я хочу, щоб люди мали певну свободу, і я не вірю в це (дієвість маскового режиму – ред.)», - сказав Трамп в ефірі телеканалу Fox News, коли його запитали, чи розглядає він запровадження загальнонаціонального маскового режиму.

Протягом усієї коронавірусної кризи Трамп неохоче закликав американців носити маски, а самого його бачили в масці на публіці лише один раз.

Однак 14 липня президент в інтерв’ю CBS президент США закликав людей носити маски, щоб запобігти поширенню потенційно смертельного вірусу.

Носіння масок стало чутливою темою у Сполучених Штатах і часто призводило до суперечок та бійок у магазинах та на міських вулицях.

Ті, хто виступає за маски, кажуть, що це один із найкращих способів запобігти поширенню коронавірусу, опоненти вважають, що загальнонаціональна вимога носити маски буде порушенням індивідуальних прав.

За даними університету Джонса Гопкінса, у США підтверджено понад 3 мільйони 647 тисяч підтверджених випадків коронавірусної інфекції та майже 140 000 смертей від COVID-19. За обома цими показниками США перебувають на першому місці у світі.