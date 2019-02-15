Трамп оголосить надзвичайний стан – Білий дім

Президент США Дональд Трамп підпише законопроект про фінансування федерального уряду, ухвалений Сенатом і Палатою представників 14 лютого і покликаний забезпечити роботу уряду й запобігти новому «шатдауну», повідомляє Білий дім.

Водночас, за повідомленням, Трамп відразу оголосить надзвичайний стан у країні для отримання коштів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою, через суперечку довкола фінансування якої стався попередній «шатдаун».

«Президент виконує свою обіцянку побудувати стіну, захистити кордон і нашу велику країну», – написала у Twitter речниця Білого дому Сара Сандерс.

Демократи заявляють, що ситуація з кордоном не є надзвичайною й обіцяють оскаржити проголошення надзвичайного стану в суді.

Трамп наполягає, що спорудження огорожі стримає потік нелегальних мігрантів у США, а також незаконних наркотиків. Демократи називають це марною тратою грошей.

Нова угода не передбачає фінансування стіни на кордоні, але передбачає виділення коштів для підвищення безпеки уздовж південного кордону Сполучених Штатів.

5 січня Трамп оголосив про відновлення роботи урядових установ після «шатдауну», який почався в кінці минулого року, тривав 35 днів і став найтривалішим в історії США. До «шатдауну» призвела відмова конгресменів-демократів погодити фінансування стіни на кордоні з Мексикою.