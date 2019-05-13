Трамп проведе зустріч із прем’єром Угорщини, попри заклики скасувати її

Президент США Дональд Трамп має зустрітися з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном 13 травня у Білому домі на тлі критики і закликів скасувати переговори.

Напередодні запланованої зустрічі високопоставлені члени Конгресу від республіканців і демократів повідомили Трампу, що вони стурбовані «низхідною демократичною траєкторією Угорщини».

У листі до Трампа 10 травня сенатори також наголосили, що вони дуже стурбовані тісними відносинами між Угорщиною, партнером НАТО, і Росією. Вони наголосили, що Угорщина не спромоглася диверсифікувати свої енергетичні ресурси і дозволила Росії використовувати свою візову систему для ухилення від санкцій США.

Серед підписантів листа були голова Комітету з міжнародних відносин Сенату республіканець Джим Ріш і Боб Менендес, головний демократ групи.

Представники демократів у Палаті представників, очолювані Еліотом Енгелом, головою Комітету зовнішньої політики, закликали Трампа скасувати зустріч з Орбаном.

Офіційний представник адміністрації Трампа заявив минулого тижня, що візит Орбана є частиною стратегії президента з реінтеграції в Центральній та Східній Європі.

Орбан є націоналістичним лідером, який часто має конфлікти з Європейським союзом через його антиімміграційні заяви і судові реформи. У нього були суперечки з адміністрацією попереднього президента США Барака Обами через, як заявляли критики, зниженням демократичних цінностей в його уряді.