Трамп: держсекретар Помпео не залишить посаду заради місця в Сенаті

Президент США Дональд Трамп заявляє, що державний секретар Майк Помпео не йде з його команди, попри повідомлення, що він нібито вирішив балотуватися в Сенат від штату Канзас.

«Він каже, що абсолютно не йде. Не думаю, що вчинив би так. Він не хоче бути невдахою», – сказав Трамп в інтерв’ю CBS 3 лютого.

Помпео у Twitter написав, що «любить» свою нинішню посаду. «Я люблю її, бо очолюю чудових чоловіків і жінок у Держдепартаменті, які щодня викладаються, щоб гордо нести американські цінності й американську дипломатію у кожен куточок світу», – написав Помпео.

Помпео чотири терміни провів у Палаті представників США перед тим, як стати директором ЦРУ за президентства Трампа в січні 2017 року.

У березні 2018 року Помпео замінив Рекса Тіллерсона на посаді голови Державного департаменту США.

Після того, як сенатор-республіканець від Канзасу Пат Робертс оголосив про намір піти у відставку, деякі лідери партії почали тиснути на Помпео, закликаючи його подати свою кандидатуру в 2020 році.