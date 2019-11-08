Трампові присудили 2 мільйони доларів штрафу за неправомірне використання благодійного фонду

Суддя Верховного суду Нью-Йорка 7 листопада оштрафував президента США Дональда Трампа на 2 мільйони доларів за неправомірне використання свого благодійного фонду з метою просування власних політичних і ділових інтересів.

Суддею Саліанн Скарпуллою Трампові присуджено відшкодувати збиток групі некомерційних організацій, щоб врегулювати цивільний позов від генпрокурора Нью-Йорка, демократки Летиції Джеймс.

Позов був поданий проти Фонду Трампа в червні 2018 року за звинуваченням в «постійній незаконній поведінці» і неналежній координації між благодійністю та передвиборчою діяльністю Трампа в перебігу кампанії 2016 року.

У рішенні суду йдеться, що Трамп у порушення законодавства дозволив своєму передвиборчому штабу співпрацювати з благодійною організацією зі збору коштів для організацій ветеранів напередодні зустрічі республіканців у Айові в 2016 році. Суддя вважає, що захід скликали «для подальшої політичної кампанії містера Трампа».

Трамп погодився припинити свою благодійну діяльність в грудні, але прокурорський позов не був відкликаний.

У жовтні юристи Трампа і генеральна прокуратура досягли домовленостей про розпуск благодійного фонду і розподіл коштів, що залишилися (близько 1,7 мільйона доларів), серед інших некомерційних організацій. В рамках цих угод Трамп визнав, що особисто використовував рахунки фонду не за призначенням. Він погодився з офісом генерального прокурора, що суддя має вирішити, який штраф йому слід заплатити.