The Washington Post: Трамп допустив 20 тисяч неточностей в своїх виступах

Президент США Дональд Трамп з моменту інавгурації у 2017 році зробив понад 20 тисяч повідомлень, які не відповідають дійсності. Про це пише The Washington Post з посиланням на базу даних The Checker. Сервіс проаналізував висловлювання президента на мітингах, в інтерв’ю журналістам і записи у твітері.

За даними The Washington Post, недостовірні висловлювання президента стосувалися пандемії коронавірусу, його власного імпічменту і смерті після затримання поліцією афроамериканця Джорджа Флойда.

Зокрема, журналісти звертають увагу на висловлювання Трампа про те, що він наполіг на використанні Національної гвардії для придушення заворушень у Сіетлі. Однак місцеві чиновники заявляють, що діяли самостійно.

Крім того, як пише The Washington Post, Трамп звинувачує у шпигунстві свого попередника Барака Обаму. Однак президент ґрунтується на невеликій кількості фактів або взагалі робить це без доказів.

За підрахунками The Checker, найчастіше Трамп спотворював інформацію про американську економіку. А найбільше неточностей – понад 60 – глава Білого дому допустив під час інтерв'ю з пресою 9 липня.

Адміністрація президента публікацію поки не прокоментувала. Раніше Трамп неодноразово звинувачував The Washington Post у публікації «фейкових» новин.

Раніше президент США Дональд Трамп розкритикував сервіси соціальних мереж після того, як мережа Twitter почала попереджати абонентів про можливі неточності в його твітах.