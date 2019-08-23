Трамп заявляє, що «наказав» компаніям зі США залишити Китай

Президент США Дональд Трамп заявив, що «наказав» американським компаніям залишити Китай посеред торговельних суперечок між двома країнами, що впливають на фінансові ринки всього світу.

«Нашим величним американським компаніям цим наказано негайно почати шукати альтернативу Китаєві, включно з поверненням ваших компаній додому і вироблянням ваших продуктів у США», – написав Трамп у твітері.

Він не пояснив, як має намір домагатися виконання цього «наказу», на який він не має ніяких юридичних прав.

Трамп лише додав, що пізніше він зробить заяву з приводу нових імпортних тарифів, які встановив Китай на вироби зі США.

Заяву президента відразу відкинула Американська торговельна палата – бізнесове об’єднання, що представляє інтереси понад трьох мільйонів компаній усіх розмірів.

«Ми поділяємо розчарування президента, але вважаємо, що правильний шлях – це продовження конструктивного діалогу… Ми закликаємо адміністрацію США і уряд Китаю повернутися за стіл переговорів», – заявила палата.

Але відразу після Трампового твіту два провідні у США біржові індекси, Down Jones Industrial Average і S&P 500, упали на 2 відсотки. Найбільше потерпіла компанія Apple, яка веде значну діяльність у Китаї – її акції впали більш ніж на 4 відсотки. Також понад 3 відсотки втратили акції таких компаній, як American Express, Caterpillar, Nike і Microsoft.

Раніше 23 серпня Китай оголосив, що запроваджує імпортні тарифи на вироби зі США, зокрема автомобілі і соєві боби, на загальну суму в 75 мільярдів доларів.

Це була відповідь Пекіна на нові тарифи США, які Вашингтон оголосив раніше цього місяця, на китайські товари на суму в 300 мільярдів доларів. Нові китайські тарифи особливо вражають ті штати США, де на виборах 2016 року Трамп переміг із незначною перевагою. На виборах 2020 року Трамп буде змагатися за переобрання.