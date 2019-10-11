Трамп запропонує заступника держсекретаря США Саллівана на посаду посла в Росії

Президент США Дональд Трамп заявив, що пропонуватиме кандидатуру заступника державного секретаря США Джона Саллівана на посаду посла Вашингтону в Росії, повідомляє агенція Reuters.

У разі схвалення Сенатом Салліван замінить на посаді посла Джона Гантсмана, який пішов у відставку.

У серпні президент Трамп заявив, що Салліван «цілком може стати» наступним послом Вашингтону в Росії.

6 серпня стало відомо, що посол США в Росії Джон Гантсман звернувся до президента Трампа з проханням про відставку з 3 жовтня.

У момент найгірших за останні 20 років американсько-російських відносин посада американського посла в Москві вважається однією з найскладніших в американському дипломатичному відомстві. Джон Гантсман у своєму листі написав, що американським дипломатам доводиться працювати у «ворожій» атмосфері.

Салліван працював юристом до того, як приєднався до адміністрації Трампа в 2017 році.